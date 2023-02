„Hatte bessere Optionen“: Azpilicueta erläutert Chelsea-Verbleib

César Azpilicueta hat dem FC Chelsea im vergangenen Sommer die Treue gehalten. Wie der Defensivallrounder gegenüber ‚The Athletic‘ verrät, hatte er aber auch Angebote anderer Vereine auf dem Tisch liegen: „Ich hätte im Januar einen Vertrag unterschreiben können, um im Sommer ablösefrei zu einem Team im Ausland zu gehen, aber das hatte ich nie vor. Ich wollte dem Verein in einer schwierigen Situation beistehen.“ Einzig aufgrund der gegen Ex-Eigentümer Roman Abramovich erlassenen Sanktionen habe er gezögert, den auslaufenden Vertrag an der Stamford Bridge zu verlängern, so Azpilicueta.

„Ich hatte anderswo bessere Möglichkeiten, was Vertragslaufzeit und Gehalt angeht, aber das war nicht das, was ich wollte. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren hier […]. Für mich war es eine Sache von Loyalität gegenüber dem Klub, der mir alles gegeben hat“, fährt der Spanier fort. Allen voran der FC Barcelona war am mittlerweile 33-Jährigen interessiert, doch am Ende verlängerte Azpilicueta seinen Kontrakt bis 2024. In der vergangenen Woche stieg er zudem in einen elitären Kreis auf, als er seine 500. Partie für die Blues absolvierte.

