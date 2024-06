Bayern-Talent Kabadayi: Fester Wechsel ins Ausland?

Am Ende war Yusuf Kabadayi dem FC Schalke 04 etwas zu teuer. Rund eine Million Euro hätten die Knappen an den FC Bayern für eine Festverpflichtung überweisen müssen. Nun könnte der Zuschlag an einen Klub aus dem europäischen Ausland gehen.

Denn wie ‚The Rangers Review‘ berichtet, befinden sich die Glasgow Rangers in der Pole Position um Kabadayis Unterschrift. Von einer Leihe ist in dem Bericht nicht die Rede. Das würde bedeuten, dass der 20-jährige Mittelfeldspieler die Bayern ein Jahr vor Vertragsende fest verlässt und nicht noch einmal inklusive einjähriger Vertragsverlängerung ausgeliehen wird. An Kabadayi bekunden dem Vernehmen nach auch der FC St. Pauli und US Lecce konkretes Interesse.

Doch in Kürze könnte der Zuschlag an die derzeit favorisierten Rangers gehen. Kabadayi passt perfekt ins Beuteschema von Trainer Philippe Clement. Unter dem belgischen Coach wurden diesen Sommer bereits mit Mohamed Dioimandé (22), Jefté (20) und Clinton Nsiala (20) drei junge und entwicklungsfähige Spieler unter Vertrag genommen.

Bei den Rangers soll nach Wunsch auch Kabadayi den nächsten Entwicklungsschritt gehen. In der komplizierten Schalker Saison bestritt der U20-Nationalspieler im knüppelharten Abstiegskampf insgesamt 24 Einsätze. Dabei gelangen Kabadayi vier Treffer. Eingesetzt wurde der Rechtsfuß sowohl auf der linken als auch rechten Außenbahn.