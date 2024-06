Bayern-Talent Kabadayi zur Bundesliga-Konkurrrenz?

Die Kaderplanung beim FC Bayern München läuft seit der Anstellung von Vincent Kompany als neuem Trainer mittlerweile auf Hochtouren. Einige Entscheidungen sind noch zu fällen. Unklar ist beispielsweise, wohin der Weg von Yusuf Kabadayi führt. Nach dem Youngster streckt nun auch ein Bundesligaklub die Fühler aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Spielzeit war der 20-Jährige an Zweitligist Schalke 04 verliehen und ließ in einer komplizierten Knappen-Saison sein Potenzial immer mal wieder aufblitzen. Am Ende standen vier Treffer in 23 Spielen für das Bayern-Eigengewächs zu Buche.

Lese-Tipp

FC Bayern: Pavlovic-OP nach der EM?

Mehrere Optionen

Die Schalker hatten großes Interesse, den Flügelspieler im Ruhrgebiet zu halten und besaßen eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei etwa einer Million Euro lag. Das Gesamtpaket inklusive Gehalt war für die Knappen jedoch nicht zu stemmen. Aktuell befindet sich Kabadayi nach Informationen von ‚Sky‘ mit Max Eberl und Christoph Freund in Gesprächen, um die weitere Zukunft auszuloten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach gibt es aktuell noch drei Optionen: Ein Verkauf, eine erneute Leihe mit Kaufoption oder eine Vertragsverlängerung mit anschließender Leihe. Interessenten für den deutschen U20-Nationalspieler gibt es laut dem Bezahlsender einige. Neben den Glasgow Rangers und US Lecce habe vor allem der FC St. Pauli konkretes Interesse an den Diensten des Linksaußen.

Kreativspieler gesucht

Der Kiezklub wird in der kommenden Spielzeit zum ersten Mal seit 2007 wieder in der deutschen Eliteliga antreten und arbeitet noch daran, den Kader für das Abenteuer Bundesliga aufzurüsten. Mit dem ablösefreien Abgang von Marcel Hartel (28/wohl zu Trabzonspor) geht dem Verein einiges an offensiver Kreativität verloren. Hier könnte Kabadayi eine sinnvolle Verstärkung darstellen.