Bericht: United macht ten Hag-Engagement perfekt

Dem Engagement von Erik ten Hag als künftigen Cheftrainer bei Manchester United ist offenbar unter Dach und Fach gebracht worden. Laut Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano fand zwischen dem derzeitigen Coach von Ajax Amsterdam und den Red Devils ein erfolgreicher Vertragsabschluss statt. Zuvor waren sich beide Seiten mündlich über die Zusammenarbeit einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aktuell stehen Manchester und Ajax in Kontakt, um über die Ausstiegsklausel zu verhandeln. Für zwei Millionen Euro kann ten Hag vorzeitig aus seinem bis 2023 datierten Vertrag aussteigen. Mit der offiziellen Verkündung wird noch diesen April gerechnet.

„Haben alles getan“

Bei Ajax gibt man sich bereits geschlagen. Am gestrigen Sonntag ließ Gerry Hamstra, Technischer Leiter der Niederländer, im Gespräch mit ‚ESPN Netherlands‘ tief blicken: „Ich kann mich da sehr kurz fassen. Wir haben alles getan, um ihn an Bord zu halten. Eine Vertragsverlängerung angeboten? Ja, das haben wir. Mehr Geld? Mit allem, was dazugehört, ohne ins Detail zu gehen. Erik kann letztlich selbst über seine Zukunft entscheiden, dazu ist er alt und weise genug.“