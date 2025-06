Ziyech verlässt Al Duhail

Hakim Ziyech befindet sich mal wieder auf Vereinssuche. Der 32-jährige Offensivspieler hat beim katarischen Klub Al Duhail SC seinen ursprünglich bis 2027 gültigen Vertrag in Einvernehmen mit dem Klub aufgelöst. Erst im Winter war der Marokkaner von Galatasaray in die Wüste gewechselt. Auch beim Istanbuler Klub löste der einstige Chelsea-Star seinen Kontrakt vorzeitig auf. Für Al Duhail war der Linksfuß in 13 Einsätzen an zwei Treffern direkt beteiligt.

In der Mitteilung heißt es: „Das Management des Al Duhail Sports Club möchte dem marokkanischen Star Hakim Ziyech seinen aufrichtigen Dank und seine Anerkennung für seinen Einsatz und sein Engagement während seiner Zeit im Team aussprechen und wünscht ihm weiterhin viel Erfolg für seine zukünftigen Bemühungen.“