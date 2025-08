Alles klar bei Amenda – Eintracht grätscht bei Itakura rein

Eintracht Frankfurt kassiert für den Abgang von Aurèle Amenda (22) neun Millionen Euro plus zwei Millionen an Boni. Sacha Tavolieri zufolge sind nur noch Details mit dem FC Turin zu klären, bis die Adler nach Tuta (26/Al Duhail) den zweiten Innenverteidiger in kürzester Zeit verlieren. Amenda winke in Italien ein Vierjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nur logisch also, dass die Hessen unter Hochdruck nach Verstärkungen fürs Abwehrzentrum fahnden. Mehr noch: Wie Tavolieri weiter berichtet, wollen die Adler den sicher geglaubten Wechsel von Ko Itakura (28) zu Ajax Amsterdam noch kapern.

Kommt Frankfurt zu spät?

Der japanische Abwehrmann ist sich mit dem niederländischen Traditionsklub schon einig, die Übereinkunft mit Borussia Mönchengladbach lässt hingegen noch auf sich warten. Ein Angebot aus Amsterdam lehnten die Fohlen ab. Das will die SGE nun nutzen, die ebenfalls Verhandlungen mit der Borussia aufgenommen haben soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Gladbach ruft man für den Dauerbrenner, der kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen ist, mindestens zehn Millionen Euro auf. Eine Summe, die man am Main angesichts hoher Einnahmen durch Spielerverkäufe sicherlich aufbringen könnte.