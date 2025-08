Ungewöhnliches Angebot für Echeverri

Im Wetteifern um die Gunst von Claudio Echeverri (19) von Manchester City will die AS Rom zeitnah Vollzug melden. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wollen die Römer den Citizens ein Leihangebot inklusive anschließender Kaufoption in Höhe von 33 Millionen Euro unterbreiten – zudem soll City eine Rückkaufoption in Höhe von 40 Millionen Euro zugesichert bekommen. Solche Passus liegen für gewöhnlich eigentlich deutlicher über dem Preis der Kaufoption.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Römern wurde Echeverri zuletzt auch mit einer Leihe zu City-Partnerklub FC Girona in Verbindung gebracht. Dem Bericht zufolge soll der Argentinier aber einen Wechsel in die italienische Hauptstadt präferieren. Sollte der Deal nicht zustande kommen, könnte sich die Roma in den Poker um Fábio Silva (23/Wolverhampton Wanderers), der auch von Borussia Dortmund umworben wird, einschalten.