Real stellt Mbappé Bedingung – England-Gastspiel denkbar

Im Umgang mit Unterschriftsverweigerer Kylian Mbappé bleibt Paris St. Germain unnachgiebig. Während der Superstar zuletzt bereits die Asien-Reise seiner Mannschaft nicht mitantreten durfte, trainiert er laut ‚RMC‘ seit diesem Montag mit den ausrangierten Leandro Paredes und Julian Draxler in der Pariser Trainingsgruppe 2.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die PSG-Verantwortlichen halten den Druck hoch. Dass Mbappé in sein letztes Vertragsjahr geht und am Ende ohne Ablöse wechselt, ist weiter keine Option für die Klubspitze. Das Problem: Mbappés Wunschklub Real Madrid spielt nicht mit – noch nicht. Die Königlichen wiederum, so berichtet ‚L’Équipe‘, warten aktuell auf eine öffentliche Absichtserklärung von Mbappé.

Lese-Tipp

Ramos-Deal: PSG trickst Financial Fairplay aus

Der Torjäger solle klarstellen, dass er PSG verlassen will und sich damit zu einem Wechsel nach Madrid bekennen. Erst dann, wenn der Druck auf dessen Arbeitgeber noch größer geworden ist, wolle Real ein konkretes Angebot einreichen. Nachvollziehbar: Bei Mbappés Preis sind Florentino Pérez und Co. sehr daran interessiert, diesen so weit wie nur irgend möglich zu drücken. Im Gespräch war zuletzt eine Ablöse von 200 Millionen Euro und mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie viel Geld schlussendlich fließen wird, bleibt abzuwarten. Zuletzt kursierte auch das Modell, dass Mbappé die anstehende Saison leihweise bei einem dritten Klub verbringt, um nächstes Jahr ablösefrei nach Madrid zu wechseln. Vor allem englische Vereine würden für diese Lösung in Frage kommen. Denkbar sei ein Jahr auf der Insel für den 24-Jährigen allemal, behauptet der ‚Mirror‘.