Leipzigs Hartmann bei Leihklub nicht spielberechtigt

Spielpraxis wird Fabrice Hartmann bis zum Saisonende leider nicht sammeln können. Die Sligo Rovers haben bei der Registrierung des Transfers einen formellen Fehler begangen und dürfen dementsprechend erst ab 2023 auf die Dienste des Leihspielers von RB Leipzig zurückgreifen.

Zwölf Spiele lang ist der 21-Jährige nun zum Zuschauen verdammt, obwohl die Leihe nach Irland eigentlich den Grund hat, dem Youngster ausreichend Spielminuten zu verschaffen. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten war Hartmann zum SC Paderborn und zu Eintracht Braunschweig verliehen.

Sligo Rovers can confirm that Fabrice Hartmann will not be available for selection for the remainder of the season due to a registration issue.



Hartmann had recently joined on loan from RB Leipzig but the issue means he will now only be available from pre-season 2023.#bitored pic.twitter.com/BJz2QmtlqL