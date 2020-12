PSG: Draxler im Winter weg?

Julian Draxler bleibt ein Verkaufskandidat bei Paris St. Germain. Einem Bericht der ‚L'Équipe‘ zufolge wäre der Champions League-Finalist einem Winter-Transfer seines deutschen Nationalspielers gegenüber aufgeschlossen. Der Hintergrund: Der für das vergangene Geschäftsjahr zu erwartende Verlust von 200 Millionen Euro ist dann auch dem katarisch geführten Hauptstadtklub zu hoch.

So kann PSG jede Million, die durch Spielerverkäufe in die Vereinskassen fließt, sehr gut gebrauchen. Zunächst einmal muss sich jedoch für Draxler im Januar eine Wechsel-Möglichkeit ergeben. In der Vergangenheit wurde der 27-jährige offensive Mittelfeldspieler immer mal wieder mit Hertha BSC in Verbindung gebracht. Daneben könnte laut ‚L'Équipe‘ auch Sechser Leandro Paredes (26) Paris den Rücken kehren.