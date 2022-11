AC Mailand einig mit neuem Torwart

Der AC Mailand hat Noah Raveyre von der AS St. Étienne an der Angel. Wie die französische FT-Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, haben die Italiener eine mündliche Vereinbarung mit dem 17-jährigen Torwart. Milan ist von seinen Qualitäten überzeugt und will ihn langsam an die erste Mannschaft heranführen.

Raveyre gilt als vielversprechendes Nachwuchstalent. Der Franzose kam in der laufenden Saison zu seinem Profidebüt für Zweitligist St. Étienne.