Müller vor Meilenstein: Bayerns Pflichtaufgabe gegen Kiew

Der FC Bayern empfängt am heute Abend Dynamo Kiew aus der Ukraine in der Allianz Arena. Am zweiten Spieltag der Champions League-Gruppenphase kann Julian Nagelsmann fast aus dem Vollen schöpfen. Kingsley Coman, der sich kürzlich einer kleineren Herz-OP unterziehen musste, befindet sich schon wieder im Aufbautraining, steht für das Spiel gegen Kiew aber noch nicht zur Verfügung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Marc Roca, Corentin Tolisso und Sven Ulreich sind ebenfalls aus gesundheitlichen Gründen nicht mit von der Partie. Auf sämtliche Leistungsträger kann Nagelsmann allerdings zurückgreifen. Benjamin Pavard wird voraussichtlich starten, da ihm in der Bundesliga zwei Spiele Pause aufgebrummt wurden. Gegen Greuther Fürth (3:1) musste der Außenverteidiger einen Platzverweis hinnehmen.

Müller vor Meilenstein

Thomas Müller (32) kann heute der erste deutsche Spieler der Champions League-Geschichte werden, der die Marke von 50 Treffern erreicht. Für seine bisherigen 49 Tore benötigte der Nationalspieler 125 Partien. Sollte Müller gegen Kiew ein weiteres Tor erzielen, zieht er mit Thierry Henry auf Rang sieben der ewigen Torjägerliste in der Königsklasse gleich.

Liga Top – Champions League Flop

In der ukrainischen Premier League steht Kiew ungeschlagen an der Tabellenspitze. Acht Siege und ein Remis bescheren Dynamo 25 Punkte und Rang eins vor dem ärgsten Rivalen Shakhtar Donetsk. In der Champions League reichte es gegen Benfica zu einem torlosen Unentschieden.

Auch in der vergangenen Königsklassen-Saison bekleckerte sich die Mannschaft von Trainer Mircea Lucescu nicht mit Ruhm. Nur gegen Außenseiter Ferencvaros aus Ungarn konnte man punkten. Juventus Turin und der FC Barcelona waren für die Ukrainer mehr als eine Nummer zu groß.

So könnte der FC Bayern spielen