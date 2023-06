Thuram hat seine Wahl getroffen

Marcus Thuram (25) dürfte in der kommenden Saison in der italienischen Serie A auflaufen. Nach Informationen der französischen FT-Partnerredaktion Foot Mercato hat sich der in diesem Sommer ablösefreie Torjäger entschieden, zu Inter Mailand zu wechseln. Die Nerazzurri haben sich gegen die namhaften Mitbewerber durchgesetzt.

Dazu zählten unter anderem Paris St. Germain und Inters Stadtrivale AC, ebenso wie der deutsche Pokalsieger RB Leipzig. Bis zuletzt war das Rennen zwischen diesen vier Klubs offen. Nun fällt die Wahl auf den diesjährigen Champions League-Finalisten. PSG hatte sich in der Zwischenzeit aus dem Poker zurückgezogen.

Mit Thurams bevorstehender Verpflichtung senden die Mailänder ein starkes Signal an die nationale wie internationale Konkurrenz. Der Sohn von Frankreich-Legende Lilian Thuram kommt nicht nur als französischer Nationalspieler und Vize-Weltmeister, sondern auch als ein Topstürmer der Bundesliga. Für Borussia Mönchengladbach erzielte Thuram in vier Jahren 44 Tore und gab 29 Vorlagen.