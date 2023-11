Leipzig gegen ManCity ohne Werner

RB Leipzig muss das morgige Champions League-Auswärtsspiel bei Manchester City ohne Timo Werner bestreiten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der Offensivspieler nicht am Abschlusstraining der Sachsen teilgenommen. Aufgrund von Adduktorenproblemen wird der 27-Jährige nicht mit nach Manchester reisen.

Werner fehlte bereits am Wochenende bei der 1:2-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg verletzt. Für den 57-fachen Nationalspieler bleibt es damit weiterhin bei einer durchwachsenen Saison. In der Königsklasse kam der Rechtsfuß bisher nur auf 30 Einsatzminuten. Für den Winter deutet sich beim Angreifer daher ein Vereinswechsel an.