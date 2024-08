Abwehr-Verstärkung: VfB verhandelt mit 20-Millionen-Mann

Der VfB Stuttgart ist auf der Suche nach einem Rechtsfuß für die Innenverteidigung offenbar in Andalusien hängen geblieben. Wie ‚RMC‘ berichtet, beschäftigt sich der deutsche Vizemeister mit Loïc Badé vom FC Sevilla.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demnach laufen sogar Verhandlungen mit der Spielerseite, während die Spanier mindestens 20 Millionen Euro Ablöse aufrufen. Sevilla hatte Badé erst im Sommer 2023 für zwölf Millionen fest von Stade Rennes verpflichtet.

Lese-Tipp

Nach Undav-Deal: VfB verhandelt mit zwei weiteren Stürmern

Der 24-Jährige ist noch bis 2027 an den Rekord-Gewinner der Europa League gebunden. Zuletzt gewann er mit Frankreich die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Paris. Dabei kam Badé in allen sechs Partien über die volle Distanz zum Einsatz und überzeugte offenkundig den VfB von seinen Qualitäten.