Bayer: Hiobsbotschaft für Baumgartlinger

Für Julian Baumgartlinger gilt es, einen großen Rückschlag zu verkraften. Wie Bayer Leverkusen vermeldet, musste sich der 33-jährige Österreicher nach seiner im Januar erlittenen Kreuzbandverletzung einer erneuten Operation unterziehen. Nach Angaben der Werkself wird der Abräumer erst wieder zum Bundesliga-Rückrundenstart im Frühjahr 2022 zur Verfügung stehen.

Nach langer Verletzungspause wollte Baumgartlinger in dieser Saison einen neuen Anlauf nehmen. In der laufenden Spielzeit kam der gebürtige Salzburger zu drei Kurzeinsätzen. Sein Vertrag in Leverkusen läuft zum Ende der Saison aus. In die Bresche springen könnte Sommerneuzugang Robert Andrich (26), dessen Transfer von Union Berlin ein Jahr vorgezogen wurde.