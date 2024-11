Hohes Preisschild: Raspadori kommt auf den Markt

Die SSC Neapel würde Giacomo Raspadori bei einem passenden Angebot wohl im Winter ziehen lassen. Wie die italienische ‚Repubblica‘ berichtet, sind die Gli Azzurri bei einem Angebot um die 20 Millionen Euro verkaufsbereit. Olympique Marseille sei interessiert, zudem wollte Atalanta Bergamo den Angreifer schon im Sommer verpflichten.

Der italienische Nationalspieler hatte erst am gestrigen Mittwoch in einem Interview bei ‚Vivo Azzurro‘ betont, dass er Spielzeit brauche, „die es mir erlaubt, mich bestmöglich zu zeigen“. Diese erhält er von Chefcoach Antonio Conte aktuell nicht: In den vergangenen zehn Ligaspielen kam der 27-Jährige nur auf drei Kurzeinsätze, siebenmal blieb er 90 Minuten auf der Bank. Im Sommer 2023 war Raspadori für 27 Millionen von US Sassuolo an den Vesuv gewechselt und verbuchte in seiner ersten Saison 47 Spiele für Napoli.