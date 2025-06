Napoli tütet De Bruyne-Coup ein

Die Anhänger der SSC Neapel kommen dieser Tage aus dem Feiern gar nicht mehr heraus. Nach dem Gewinn des Scudetto, den das Team aus Süditalien als Außenseiter am abschließenden Spieltag der Serie A klarmachte, folgt nun die nächste Sensation: Wie die Gli Azzurri offiziell bekanntgeben, wechselt Kevin De Bruyne zur kommenden Saison an den Vesuv.

Der 33-Jährige erhält dem Vernehmen nach einen Kontrakt bis 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr und ein kolportiertes Salär von sechs Millionen Euro in den ersten beiden und fünf Millionen Euro netto in der dritten Saison. Nach Ablauf seines Vertrags bei Manchester City wechselt der Belgier ablösefrei nach Neapel, streicht jedoch ein üppiges Handgeld von zehn Millionen Euro ein.

Nach zehn Jahren im Klub bricht De Bruyne seine Zelte bei den Skyblues ab, da der Klub dem alternden Spielmacher keinen neuen Vertrag anbieten wollte. Der 109-fache Nationalspieler wurde in der Folge der Bekanntmachung des Abschieds vor allem mit einem potenziellen Wechsel in die Majors League Soccer in Verbindung gebracht. Dann trat die SSC auf den Plan.

Neapels ehrgeiziger Präsident Aurelio De Laurentiis hat große Ziele mit dem frischgebackenen Meister, will den Klub trotz des Standortnachteils im armen italienischen Süden wieder zu einer internationalen Größe machen. De Bruyne soll der Kern des Projekts werden und die Mannschaft zu weiteren Erfolgen führen.