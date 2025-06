Neapel: De Bruyne ist da

Kevin De Bruyne ist in Italien angekommen. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, ist der Belgier am heutigen Donnerstagmorgen in Rom gelandet und wird in den kommenden Stunden den Medizincheck vor seinem Wechsel zur SSC Neapel ablegen.

Nach einer Dekade bei Manchester City verlässt der Mittelfeldstratege die Insel ablösefrei, um sich dem amtierenden Meister der Serie A anzuschließen. Am Vesuv unterschreibt der 33-Jährige einen lukrativen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.