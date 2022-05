Seydel im 96-Fokus

Hannover 96 ist an einer Verpflichtung von Aaron Seydel interessiert. Nach Informationen der ‚Neuen Presse‘ steht der 26-Jährige vom SV Darmstadt 98 im Fokus der Niedersachsen.

Nachdem er sich in der Hinrunde mit einer Achillessehnenverletzung herum geplagt hatte, blühte der Offensivspieler in der Rückrunde richtiggehend auf. In der Rückserie gelangen ihm bislang fünf seiner sechs Saisontreffer. Zuletzt setzte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht immer häufiger auf den 1,99 Meter großen Angreifer. Seydel lief zudem bereits vier Mal für Deutschlands U21-Auswahl auf und erzielte dabei vier Treffer.