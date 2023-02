Alex Sandro vor Juve-Verlängerung

Juventus Turin setzt wohl auch in Zukunft auf Verteidiger Alex Sandro. Laut ‚Sky Italia‘ werden die Bianconeri die Zusammenarbeit nicht per Klausel in diesem Sommer beenden, sondern den 32-jährigen Brasilianer stattdessen um ein weiteres Jahr bis 2024 binden.

Der Hintergrund: Gegen eine Zahlung von 1,5 Millionen könnte Juve den Vertrag des Abwehrspielers im Anschluss an die Saison auslaufen lassen. Doch der gelernte Linksverteidiger Sandro, der zu Beginn der Saison schwache Leistungen gezeigt hatte, stabilisierte sich zuletzt als linker Part der Dreierkette wieder.

