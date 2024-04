Die FT-Topelf des 28. Spieltags

Spieler des Spieltags: Loïs Openda

Die Saison-Treffer 20 und 21 sammelte der Leipzig-Stürmer am zurückliegenden Wochenende beim 4:1-Sieg gegen den sonst so defensivstarken SC Freiburg. Zudem bereitete der 24-jährige Belgier das frühe 1:0 sowie das 4:0 vor – an diesem Wochenende ist kein Vorbeikommen an Openda, dem Spieler des Spieltags.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

Eintracht - Werder 1:1

SC Freiburg - Leipzig 1:4

Mainz - Darmstadt 4:0

1.FC Köln - VfL Bochum 2:1

Heidenheim - Bayern 3:2

Union - Leverkusen 0:1

Dortmund - Stuttgart 0:1

Hoffenheim - Augsburg 3:1

VfL Wolfsburg - M‘gladbach 1:3

