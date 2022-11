Engländer wollen Sporting-Talent Fatawu

Issahaku Fatawu von Sporting Lissabon steht beim nächsten Premier League-Klub auf der Liste. Wie ‚O Jogo‘ berichtet, gesellt sich der FC Everton zu Manchester United und dem FC Liverpool hinzu. Scouts der Toffees sollen am 26. Oktober beim Spiel der Lissaboner in London gegen Tottenham Hotspur (1:1) gewesen sein, um den 18-Jährigen live zu beobachten. Gegen die Spurs kam Fatawu knapp 20 Minuten zum Einsatz.

Seit seinem Wechsel im April 2022 von seinem Heimatklub Steadfast FC in Ghana nach Portugal kam Fatawu vorwiegend in Sportings U23 zum Zug. In der laufenden Spielzeit sammelte der Youngster seine ersten sechs Einsätze für die Profis. 13 Mal trug Fatawu auch schon das Trikot der ghanaischen Nationalmannschaft. Bei der WM in Katar wird das Offensivtalent voraussichtlich auch mit dabei sein.