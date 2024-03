Mourinho spricht über Nationaltrainer-Job

José Mourinho würde gerne eines Tages bei Länderspielen an der Seitenlinie stehen. „Eine Nationalmannschaft zu trainieren ist ein Ziel für mich“, lässt sich The Special One von Fabrizio Romano zitieren. Es sei nicht ausgeschlossen, dass er bei einem Großturnier in den nächsten Jahren dabei sein wird.

Allzu lange will sich Mourinho aber nicht mehr Zeit lassen: „Zwei Jahre darauf warten – das weiß ich nicht. Aber vielleicht wird es eines Tages passieren.“ Zuletzt hieß es, dass der Portugiese mit einem Verein aus der Saudi Pro League verhandelt. Bis Mitte Januar trainierte der weitgereiste 61-Jährige die AS Rom – sein bislang letzter Job als Cheftrainer.