VfL: Rogério-Unterschrift heute?

Der VfL Wolfsburg steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Linksverteidiger Rogério. Laut Fabrizio Romano ist die finale Einigung mit US Sassuolo erfolgt. Rogério reise noch am heutigen Freitag nach Wolfsburg und werde im Anschluss an den Medizincheck seinen Vertrag unterschreiben.

Wolfsburg zahlt dem Vernehmen nach rund 5,5 Millionen Euro Ablöse für den 25-jährigen Brasilianer. Rogério winkt bei den Wölfen ein Arbeitspapier bis 2025. „Wir haben mit Wolfsburg eine Einigung über den Transfer von Rogério getroffen. Jetzt liegt es am Spieler“, sagte Sassuolo-Geschäftsführer Giovanni Carnevali schon vor einigen Tagen.