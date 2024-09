Flick verteidigt ter Stegen

Hansi Flick hat für Marc-André ter Stegen eine Lanze gebrochen. Der Trainer des FC Barcelona nahm die Nummer eins der Katalanen nach seinem Fehler in der Champions League gegen die AS Monaco (1:2) und der darauffolgenden Kritik in den Medien in Schutz: „Es war ein Fehler, aber das ist normal. Ihr macht Fehler, ich mache Fehler, wir sind Menschen.“

Grundsätzlich sei es eine der Stärken des Keepers, den „Ball auch am Fuß zu haben“ und „nicht nur zu halten“. Lange beschäftigen will sich Flick ohnehin nicht mit der Thematik. „Für mich ist es abgehakt, es ist vergangen“, so der Coach auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Villarreal am Sonntag um 18:30 Uhr.