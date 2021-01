Linksverteidiger-Suche: Mainz „beobachtet den Markt“

Der FSV Mainz 05 ist weiterhin auf der Suche nach einem Neuzugang für die linke Defensivseite. „Wir beobachten den Markt, sind offen in verschiedene Richtungen und wollen auch Anpassungen. Der Fokus liegt auf der linken Seite“, bestätigte Sportdirektor Martin Schmidt auf der Pressekonferenz vor dem Spiel der Mainzer gegen Borussia Dortmund am morgigen Samstag (15:30 Uhr). Eine vorzeitige Rückkehr von Linksverteidiger Jonathan Meier (21), der seit dem Sommer an Drittligist Dynamo Dresden ausgeliehen ist, sei jedoch kein Thema.

Nachdem Aarón Martín (23) auf Leihbasis an Celta Vigo abgegeben wurde, haben die 05er derzeit keinen etatmäßigen Linksverteidiger mehr im Kader. In den vergangenen beiden Partien gegen Bayern München (2:5) und Eintracht Frankfurt (0:2) kamen mit Phillipp Mwene und Moussa Niakhaté links in der Viererkette zwei Spieler zum Einsatz, die in der Defensive normalerweise auf anderen Positionen beheimatet sind.