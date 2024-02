Sommerneuzugang für die Fortuna

Fortuna Düsseldorf holt Verstärkung für die kommende Saison an Bord. Der Zweitligist verkündet offiziell, dass Mittelstürmer Danny Schmidt ein ab dem 1. Juli gültiges Arbeitspapier unterzeichnet hat. Der 21-Jährige wechselt ablösefrei zur Fortuna, weil sein Kontrakt beim FSV Mainz 05 in wenigen Monaten ausläuft. Für die Zweitvertretung der 05er sammelte der frühere deutsche U17-Nationalspieler in der aktuellen Saison elf Scorerpunkte (neun Tore, zwei Vorlagen) in 19 Einsätzen.

Sportvorstand Klaus Allofs kommentiert: „Für den Weg der Fortuna ist es wichtig, vielversprechende Talente zu finden. Nach Tim Rossmann haben wir mit Danny Schmidt bereits den zweiten Spieler frühzeitig für die Fortuna gesichert, bei dem wir gute Möglichkeiten sehen, sich bei uns weiter positiv zu entwickeln. Wir freuen uns auf Danny. Er wird dem Profikader angehören, soll aber auch Spielpraxis über unsere zweite Mannschaft sammeln.“