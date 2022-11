Romas Volpato lehnt WM-Nominierung ab

Cristian Volpato von der AS Rom verzichtet freiwillig auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Katar. Wie Australien-Coach Graham Arnold bei einer Pressekonferenz mitteilte, liefen seine Versuche, Volpato zu überzeugen, ins Leere: „Bis gestern Abend um 23 Uhr habe ich versucht, Volpato davon zu überzeugen, Teil der Mannschaft zu sein. Es war nicht meine Entscheidung.“

Das Toptalent der Roma trumpft seit einigen Wochen mit starken Leistungen in der Serie A und der Europa League auf. Der im australischen Camperdown geborene Mittelfeldspieler besitzt auch die italienische Staatsbürgerschaft und möchte sich die Möglichkeit offen halten, künftig für die Squadra azzurra aufzulaufen. „Er sagte mir, er wolle darüber nachdenken und mit Menschen sprechen, die ihm nahe stehen, um herauszufinden, was das Beste für seine Karriere sei. Später entschied er sich, mein Angebot, für Australien in Katar zu spielen, abzulehnen“, erklärte Arnold weiter.