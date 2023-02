Belgien: Tedesco will Schneider

Belgiens neuer Nationalcoach Domenico Tedesco will sein Trainerteam nach seinen Vorstellungen zusammenstellen. Wie die Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, würde der 37-Jährige gerne Thomas Schneider als Co-Trainer für sich gewinnen. Schneider war bis Sommer 2021 als DFB-Scout und zuvor als Assistenztrainer der deutschen Nationalmannschaft tätig. Im Jahr 2013 arbeitete Tedesco noch bei der U17 des VfB Stuttgart unter dem damaligen Chefcoach Schneider.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Het Laatste Nieuws‘ will Tedesco zudem seinen Bruder Umberto als Analysten engagieren. Mit Co-Trainer Andreas Hinkel und Torwartcoach Max Urwantschky wurden bereits zwei Deutsche in den Trainerstab der Belgier beordert. Am 24. März starten die Roten Teufel gegen Schweden in die EM-Qualifikation.

Lese-Tipp

Klinsmann übernimmt bei Südkorea