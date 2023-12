Simeone auf dem Markt: Eintracht & BVB mischen mit

Zwei Einsätze, acht Spielminuten. Mehr war für Giovanni Simeone in den vergangenen sechs Serie A-Spielen nicht zu holen. Nur logisch, dass sich Berichte über einen möglichen Abgang des 28-Jährigen von der SSC Neapel mehren. Im Januar könnten sich die Wege des amtierenden italienischen Meisters und des Sohnes von Atlético-Trainer Diego Simeone trennen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚TyC Sports‘ berichtet, spielt El Cholito mit dem Gedanken, eine neue Herausforderung anzugehen. An potenziellen Interessenten für den Torjäger mangelt es dem Bericht zufolge nicht. Mit Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt nennt der renommierte Pay-TV-Sender aus Argentinien gleich zwei deutsche Vereine, die ihr Interesse bei den Vertretern des sechsmaligen Nationalspielers hinterlegt haben sollen.

Lese-Tipp

Wechsel-Wirrwarr bei Werder: Geht Borré schon im Winter?

Namhafte Konkurrenz aus England und Spanien

Neben dem BVB und der Eintracht werden mit West Ham United und Newcastle United aber auch zwei finanzstarke Vertreter aus der Premier League als Interessenten genannt. Zusätzlich sollen Betis und der FC Sevilla ihren Hut in den Ring geworfen haben. An Optionen mangelt es Simeone also nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass die Dortmunder sich mit Simeone beschäftigen, ist nicht ganz neu. Schon im Sommer 2022 galt der Angreifer als möglicher Ersatz für den damals erkrankten Sébastien Haller. Mit Rafiu Durosinmi hat Markus Krösche bei der Eintracht einen neuen Stürmer bereits an der Angel. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass ein weiterer Mann kommt. Insbesondere dann, wenn Lucas Alario den Verein noch im Winter verlässt.