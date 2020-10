Nagelsmann: Sörloth will sich beweisen

Julian Nagelsmann setzt seine Hoffnungen beim dem morgigen Champions League-Duell gegen Manchester United (21 Uhr) in Alexander Sörloth. „Er will zeigen, dass seine Zeit in England nicht seine normale Leistung widerspiegelt“, sagte der 33-Jährige im Gespräch mit der ‚Daily Mail‘. Zur Erinnerung: Im Frühjahr 2018 war Sörloth für neun Millionen Euro zu Crystal Palace gewechselt, enttäuschte jedoch in 20 Pflichtspieleinsätzen mit nur einem Treffer.

In der abgelaufenen Spielzeit explodierten dann die Leistungen des 24-jährigen Norwegers, als er während seiner Leihe bei Trabzonspor mit 24 Treffern in 34 Ligaspielen Torschützenkönig der Süper Lig wurde. Seit seinem 20 Millionen Euro teuren Wechsel nach Leipzig in der vergangenen Transferperiode wartet der 1,94 Meter große Mittelstürmer noch auf seinen ersten Pflichtspieltreffer.