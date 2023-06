Nach zähen Verhandlungen: Leipzig vor Carvalho-Deal

Es hat seine Zeit gedauert: Rund einen Monat, nachdem ein Angebot von RB Leipzig für Mittelfeldtalent Fábio Carvalho vom FC Liverpool als „lächerlich“ abgetan und abgelehnt wurde, gibt es wieder bessere Nachrichten für RB. Denn die Beharrlichkeit des Bundesligisten am Youngster scheint sich auszuzahlen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fabrizio Romano zufolge haben sich beide Klubs mittlerweile deutlich angenähert. Demnach ist eine Einigung über eine Leihe des 20-Jährigen in greifbarer Nähe. Noch müssen einige letzte Details ausgearbeitet werden, doch schon in der kommenden Woche könnte der Deal dem Bericht zufolge abgeschlossen werden. Nach aktuellem Stand wird Carvalho ohne mögliche Kaufoption ausgeliehen.

Lese-Tipp

Fast fix: Baumgartner schon in Leipzig

Der portugiesische U21-Nationalspieler besitzt bei den Reds einen bis 2027 gültigen Vertrag. Jürgen Klopp schätzt den flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler, setzte Carvalho allerdings auch nur in zehn Prozent der möglichen Spielzeit ein. In Leipzig, so die Hoffnung, wird man mehr Verwendungszwecke für den Rechtsfuß, der als Zehner, Achter und auf der Außenbahn eingesetzt werden kann, finden.