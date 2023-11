Bayern: Freund über Zukunft & Strategie

Christoph Freund plant, beim FC Bayern eine Ära zu prägen. Im Interview mit klubeigenen Medien lässt der Sportdirektor wissen: „Ich bin keiner, der im Leben für schnelle Veränderungen steht. Ich möchte etwas aufbauen und Verbindungen schaffen, Wurzeln schlagen. […] Mein Plan ist es auf jeden Fall, längere Zeit für den FC Bayern zu arbeiten.“ Seit dem 1. September ist Freund beim Rekordmeister im Amt.

Zuvor arbeitete der Funktionär 17 Jahre lang bei RB Salzburg. Verglichen mit seiner Zeit beim österreichischen Champions League-Klub sieht Freund einige Parallelen: „Der FC Bayern hat die Ausrichtung, maximale Ziele im europäischen Fußball zu erreichen. Zudem wird hier seit Jahrzehnten nicht nur sportlich, sondern auch wirtschaftlich herausragend gearbeitet. Auch das schafft Sicherheit: Man weiß, was man beim FC Bayern bekommt.“ So soll es auch in Zukunft sein. Dabei rückt auch der Campus mehr in den Fokus: „Die Verzahnung zwischen Campus und Säbener Straße ist ein sehr wichtiger Faktor.“