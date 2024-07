Michel zurück nach Paderborn

Der SC Paderborn hat die Rückkehr von Sven Michel eingetütet. Ein Jahr vor dem Vertragsende beim FC Augsburg kehrt der Linksfuß zu seinem Ex-Klub zurück. In der vergangenen Saison kam Michel für den FCA 22 Mal in der Bundesliga zum Einsatz und sammelte drei Scorerpunkte.

„Sven bringt alles dafür mit, unserem Kader in der Offensive zusätzliche Qualität zu verleihen“, so SCP-Geschäftsführer Sport Benjamin Weber, „seine Dynamik, Mentalität und Persönlichkeit werden uns auf und neben dem Platz helfen.“ Bereits zwischen 2016 und 2022 schnürte der 33-Jährige seine Fußballschuhe für die Ostwestfalen. Der Stürmer erzielte in insgesamt 181 Spielen für Paderborn 71 Tore und gab 42 Vorlagen.