Bayer 04: Italien-Gerüchte um Bakker

Mitchel Bakker könnte Bayer Leverkusen in Richtung Serie A verlassen. Laut dem ‚Algemeen Dagblad‘ befindet sich der Linksverteidiger im Blickfeld von Atalanta Bergamo. Auch weitere Klubs sollen die Fühler nach dem 22-Jährigen ausgestreckt haben. An die Werkself ist Bakker noch bis 2025 gebunden.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison kam der ehemalige PSG-Profi wettbewerbsübergreifend 40 Mal für Bayer zum Einsatz. Allerdings könnte Bakker in der kommenden Spielzeit seinen Stammplatz an Neuzugang Alejandro Grimaldo (27) verlieren.

Lese-Tipp

Sinkgraven nach Polen?