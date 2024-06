Dortmund bekommt Konkurrenz bei Sancho

Spätestens nach der erneuten Rückendeckung für Erik ten Hag bei Manchester United scheint eigentlich klar, dass die Zukunft von Jadon Sancho nicht mehr bei den Red Devils liegt. Das Verhältnis zwischen dem Engländer und dem niederländischen Coach gilt als komplett zerrüttet.

Daher dürfte sich Borussia Dortmund gesteigerte Hoffnung auf einen Verbleib des ausgeliehenen Flügelspielers machen. Doch der BVB bekommt Konkurrenz im Kampf um Sancho. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat Juventus Turin erneut ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen.

Sancho als Greenwood-Alternative

Die Bianconeri möchten eigentlich Mason Greenwood (22) verpflichten. Doch der scheint für die Alte Dame nicht finanzierbar zu sein. Stattdessen soll Juve nun Sancho im Visier haben. Dem italienischen Traditionsklub schwebt dabei dem Bericht zufolge ein ähnliches Modell vor, wie es in der abgelaufenen Saison schon Borussia Dortmund erwirkt hat.

ManUnited verlangt dem Vernehmen nach 47 Millionen Euro Ablöse für Sancho. Weder der BVB noch Juventus möchten diese Summe für den Offensivspieler aufbringen. Daher favorisieren auch die Norditaliener laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ eine Leihe mit einer anteiligen Übernahme des Gehalts.

Verstärkung für den Titelkampf gesucht

Der neue Coach Thiago Motta sucht für den Angriff auf den Scudetto noch nach Optionen in der Offensive. Sancho würde perfekt ins Profil passen. Und nach seinen Leistungen bei seiner Leihe in Dortmund und vor allem den teils sehr starken Auftritten in der Champions League glaubt man bei den Italienern daran, dass der Brite dauerhaft zu seinen alten Leistungen zurückfinden könnte, die einst Manchester United auf ihn aufmerksam machten.