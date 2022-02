Atlético wappnet sich für Simeone-Aus

In der Beziehung zwischen Atlético Madrid und Cheftrainer Diego Simeone scheint es erste Risse zu geben. Wie ‚Cadena SER‘-Reporter Manu Carreño in der Sendung ‚El Laguero‘ berichtet, scheinen die Rojiblancos erste Schritte für eine mögliche Zeit nach Simeone eingeleitet zu haben. „Bei Atlético gab es Gespräche mit ein paar Trainern und sie wissen, dass Simeone gehen kann, wann er will“, so Carreño, laut dem „am Ende der Saison viele Dinge passieren können“.

Im vergangenen Sommer einigte sich Atlético noch mit Simeone auf eine Vertragsverlängerung bis 2024. Die aktuelle Spielzeit am Wanda Metropolitano ist bereits die elfte des 51-jährigen Argentiniers. Mit 39 Punkten nach 24 Spieltagen läuft der amtierende Meister jedoch den eigenen Ansprüchen weit hinterher. Im Vorjahr betrug die Punkteausbeute noch 61 zum selben Saisonzeitpunkt.