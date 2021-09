Völler: Keine Ausstiegsklausel bei Wirtz

Bayer Leverkusen hält mit Blick auf Florian Wirtz das Heft des Handelns in der Hand. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Sportchef Rudi Völler: „In den letzten Wochen war irgendwo mal zu lesen, dass er eine Ausstiegsklausel haben soll, die hat er natürlich nicht.“ Bis 2026 ist das 18-jährige Offensivtalent noch an die Werkself gebunden.

Die Tür für einen möglichen Abgang in der Zukunft lässt Völler aber einen Spalt weit offen: „Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir ein Klub sind, der immer mal wieder Spieler abgeben muss.“ Und weiter: „So wie wir auch Kai Havertz für eine hohe Summe abgegeben haben. Aber bei Florian wird das nicht in den nächsten ein, zwei Jahren passieren.“ Havertz war im Sommer 2020 für rund 80 Millionen Euro plus mögliche Boni zum FC Chelsea gewechselt.