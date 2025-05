Bayer-Start: Ten Hag über die Personalpläne

Erik ten Hag hat große Ziele mit Bayer Leverkusen und muss in den kommenden Wochen einige Personalentscheidungen treffen. Das betrifft sowohl den Kader als auch seinen Trainerstab, wie der neue Trainer der Werkself auf seiner Antrittspressekonferenz bekräftigt: „Ich habe bisher nur kurz mit den Spielern gesprochen. Ich habe ein Bild vom Kader, aber noch nicht im Detail. Wir haben zwar noch Zeit, können aber nicht zu lange warten, bis wir mit den Planungen beginnen.“

Ob er weitere Assistenten mit an Bord bringt, stehe derzeit noch nicht fest: „Mein Vorgänger hat eine sehr gute Arbeit geleistet, aber die fußte auch auf einem guten Fundament, das der Verein gestaltet hat. Die Strukturen, Methoden und kompetenten Mitarbeiter sind da. Der Trainer ist wichtig und steht im Vordergrund, kann es aber nicht alleine machen. Wir haben darüber gesprochen, ob ich weitere Assistenten mit ins Team hole, aber haben es so vereinbart, dass wir die Thematik in den kommenden Wochen im Detail besprechen und dann entscheiden.“