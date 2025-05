Liverpool legt erstes Wirtz-Angebot vor

Die Transfersaga um Florian Wirtz biegt auf die Zielgerade ein. Im Prinzip ist alles klar: Der FC Liverpool will den Spielmacher unbedingt, der 22-Jährige will nur zum englischen Meister wechseln und Bayer Leverkusen möchte seinen Topstar möglichst nicht an den FC Bayern München verkaufen. Lediglich die genaue Ablösesumme muss noch ausverhandelt werden.

Bayer fordert nach wie vor 150 Millionen Euro, womit der Vizemeister für Wirtz den größten Transfergewinn einstreichen würde, der jemals für einen Spieler erzielt wurde. Nur 200.000 Euro Ablöse hatte der Klub für den Mittelfeldspieler 2020 an den 1. FC Köln überwiesen. Ganz so hoch fällt das erste Angebot des Premier League-Klubs allerdings nicht aus.

Angebot deutlich unter der Forderung

Laut Fabrizio Romano beläuft sich die erste offizielle Offerte auf einen Fixbetrag von 100 Millionen Euro zuzüglich verschiedener Boni in unbekannter Höhe. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sollen am heutigen Montag weitergehen, Leverkusen wird bestrebt sein, den Grundbetrag zu erhöhen. Eine alternative Methode steht auch im Raum und umfasst einen Spielertausch zusätzlich zu einer Fixsumme.

Dem Vernehmen nach sind beide Klubs bestrebt, den Deal schnell unter Dach und Fach zu bringen. Zwar ist Liverpool nicht für die neu aufgelegte FIFA-Klub-Weltmeisterschaft qualifiziert, die am 14. Juni beginnt, und hat daher im Vergleich zu anderen Topklubs keinen großen Zeitdruck, den Transfer noch vorher zu besiegeln, Wirtz steht aber im Kader der deutschen Nationalmannschaft für das Nations League Final Four.

Dieses findet zwischen dem 4. und 8. Juni statt. Wenn möglich soll der Wechsel noch vorher über die Bühne gebracht werden. Bayer benötigt jede Zeit, die der Klub bekommen kann, um sich nach dem Abgang von Coach Xabi Alonso, Spielmacher Wirtz, Abwehrchef Jonathan Tah (29) und womöglich noch weiteren Stammspielern wieder neu aufzubauen.