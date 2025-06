Leipzig finalisiert Bitshiabu-Deal

El Chadaille Bitshiabu spielt eine wichtige Rolle in den langfristigen Planungen von RB Leipzig. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der 20-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag zeitnah vorzeitig verlängern. Der Bundesligist befinde sich mit der Spielerseite in fortgeschrittenen Gesprächen und feile an den letzten Modalitäten. Mit der Unterschrift sei bald zu rechnen.

Das bisherige Arbeitspapier des Franzosen läuft bis 2028. Bitshiabu wechselte 2023 für 15 Millionen Euro von Paris St. Germain zu den Sachsen. In der vergangenen Rückrunde spielte sich der talentierte Linksfuß immer häufiger in die Startelf, insgesamt stehen in der abgelaufenen Spielzeit 28 Einsätze zu Buche. Seine Leistungen werden nun mit einer Vertragsverlängerung belohnt.