Trainersuche: Funkt RB bei Wolfsburg dazwischen?

Das Trainerkarussell in der ersten und zweiten Bundesliga dreht sich dieser Tage so schnell wie wohl noch nie. Während viele Vereine mittlerweile für Klarheit gesorgt haben, sind RB Leipzig und der VfL Wolfsburg noch nicht fündig geworden.

Längst hinterlegt ist das Interesse der Wölfe an Jacob Neestrup, der am vergangenen Wochenende sein zweites Double in Serie mit dem FC Kopenhagen feierte. Das Problem: Der ‚Sport Bild‘ zufolge will jetzt auch RB-Manager Marcel Schäfer, ehemals selbst in Wolfsburg tätig, den 37-Jährigen verpflichten. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Schäfer schon zu Wolfsburger Zeiten mit Neestrup Gespräche geführt hatte und diese jetzt bei seinem neuen Arbeitgeber vertiefen will.

Blessin kein Thema mehr

Die Wölfe hätten den Deal gerne früher abgeschlossen. Doch da Kopenhagen an der Börse notiert ist, darf erst seit dem Saisonende in Dänemark verhandelt werden. Und ausgerechnet jetzt steigen die Sachsen in den Poker ein. Ein Grund: Das Interesse an St. Pauli-Trainer Alexander Blessin ist erkaltet.

Das berichtet ebenfalls die ‚Sport Bild‘, derzufolge sich auch Wolfsburg von der Personalie Blessin verabschiedet hat. Stattdessen gilt der Fokus beider Klubs jetzt Neestrup, den es wohl in jedem Fall in die Bundesliga ziehen wird – ob nach Niedersachsen oder Sachsen, ist dabei noch offen.