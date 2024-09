Bundesligist holt vereinslosen Lenz

Nach Union Berlin, Eintracht Frankfurt und zuletzt RB Leipzig fügt Christopher Lenz seiner Vita eine weitere Bundesliga-Adresse hinzu. Wie die TSG Hoffenheim offiziell bestätigt, hat der gebürtige Berliner im Kraichgau einen Vertrag unterschrieben. Über die Laufzeit schweigt sich die TSG aus.

„Christopher ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, der sowohl auf der linken Innenverteidigerposition als auch auf der linken Außenbahn spielen kann“, so Interimssportchef Frank Kramer, „er wird unseren Kader somit auf diesen Positionen ergänzen und bei der hohen Anzahl an Spielen in dieser Saison sowie möglichen, verletzungsbedingten Ausfällen eine Alternative sein. Hinzu kommt, dass er menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passen wird.“

Nach zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt war Lenz im vergangenen Jahr zu RB Leipzig weitergezogen. Bei den Sachsen konnte sich der Linksverteidiger aber nicht durchsetzen und kam nur auf fünf Kurzeinsätze in der Bundesliga. Entsprechend wurde das Engagement im Sommer nicht fortgesetzt.