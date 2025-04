Münster feuert Hildmann

Preußen Münster will auf den letzten Metern des Abstiegskampfs noch einmal einen Impuls setzen. Wie der Tabellen-17. der zweiten Liga nach dem gestrigen 1:1 gegen Darmstadt 98 offiziell mitteilt, wurden Cheftrainer Sascha Hildmann, Co-Trainer Louis Cordes und Analyst Janis Cordes mit sofortiger Wirkung freigestellt. Hildmann trainierte Münster seit über fünf Jahren.

Preußens Geschäftsführer Sport Ole Kittner erklärt: „Sascha Hildmann und sein Trainerteam sind Teil eines der erfolgreichsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte. Mit seiner emotionalen Art hat er die Menschen begeistert und ist mit der Mannschaft nach 33 Jahren wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Er wird in Münster und insbesondere an der Hammer Straße immer herzlich willkommen sein.“