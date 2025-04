BVB: Watzke bestätigt Kovac-Plan

Hans-Joachim Watzke hat bestätigt, dass Borussia Dortmund über die Saison hinaus mit Trainer Niko Kovac weitermachen will. Im ‚aktuellen Sportstudio‘ des ‚ZDF‘ sagte der 65-Jährige: „Nico kennt meine Meinung. Was er die letzten Monate bei uns geleistet hat, ist außergewöhnlich. Wir müssten ja völlig bescheuert sein, wenn wir über irgendwas anderes nachdenken würden. Es geht mit ihm weiter, natürlich.“ Der Kroate steht bei Borussia Dortmund bis 2026 unter Vertrag, weckt aber auch Interesse in England.

Auch wenn er mittlerweile nicht mehr die volle Verantwortung trägt, betont der Vorsitzende der Geschäftsführung, dass die Entscheidung für ihn klar sei: „Ich habe die sportliche Entscheidung abgegeben. Also ist es insofern nicht mehr ganz meine Entscheidung. Aber es würde mich sehr wundern, wenn wir nicht mit Nico Kovac in die neue Saison gehen würden.“ Kovac hatte den BVB im Februar übernommen und konnte die Schwarz-Gelben nach schwierigen ersten Wochen wieder stabilisieren. Nach vier Siegen aus den vergangenen fünf Ligaspielen beträgt der Rückstand zu den Champions League-Plätzen aktuell nur noch drei Punkte.