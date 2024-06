Spaniens EM-Fahrer Le Normand vor La Liga-Wechsel?

Eine Woche vor dem Beginn der EM deutet sich bei Turnierteilnehmer Robin Le Normand (27) ein Klubwechsel an. Laut ‚Relevo‘ arbeitet Atlético Madrid an einer Verpflichtung des spanischen Innenverteidigers. Die Verhandlungen mit dessen Arbeitgeber Real Sociedad laufen. Ziel sei es, den Basken eine deutlich niedrigere Ablösesumme als die vertraglich festgeschriebenen 50 Millionen Euro schmackhaft zu machen.

Den Rojiblancos schweben stattdessen 30 Millionen Euro inklusive Boni vor, so ‚Relevo‘. Gut für Atlético: Le Normand soll einer Veränderung offen gegenüberstehen. Seit fünf Jahren steht der in Frankreich geborene Rechtsfuß in Real Sociedads Profikader und war über den gesamten Zeitraum Stammkraft seiner Mannschaft. Zehnmal lief er bislang für die spanische Nationalmannschaft auf, weitere Einsätze können bei der EM hinzukommen.