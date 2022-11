Ronaldo bestätigt 350-Millionen-Offerte: „Dass mich niemand will, ist Müll“

Cristiano Ronaldo hätte im Sommer die Möglichkeit gehabt, den womöglich größten Vertrag in der Fußballgeschichte zu unterzeichnen. Im Interview mit Piers Morgan bei ‚TalkTV‘ bestätigte CR7, dass ihm eine Offerte aus Saudi-Arabien vorlag, die ein Gesamtvolumen von 350 Millionen Euro hatte: „Es ist wahr, ja, es ist wahr. In dem Moment habe ich es abgelehnt.“

Auch zu anderen Transfergerüchten äußerte sich der portugiesische Superstar. So habe er viele Angebote erhalten. „Aber was die Presse immer sagt, ist, dass mich niemand will, ist Müll“, stellt der 37-Jährige klar. Es habe zwar nicht viele Vereine gegeben, die für ihn Frage gekommen wären, aber er habe sehr viele Angebote erhalten, so der Torjäger. Ronaldo zeigte weiter sein Unverständnis: „Wie können sie einen Spieler nicht wollen, der vergangenes Jahr 32 Tore geschossen hat?“

Über ein Karriereende denkt Ronaldo derweil noch nicht nach. Er plane noch zwei bis drei weitere Jahre im Profifußball. Dass er nach der Weltmeisterschaft wieder für United spielt, scheint ausgeschlossen. Wohin es ihn zieht, ist aber nicht klar. Ronaldo denkt jedoch, es sei „wahrscheinlich gut, ein neues Kapitel zu starten“.