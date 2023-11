Heidenheim: Neue Details zu Boateng

Zu den Gerüchten um einen möglichen Wechsel von Jérôme Boateng (35) zum 1. FC Heidenheim sickern weitere Informationen durch. Laut ‚Sky‘ würde der Bundesliga-Aufsteiger den vereinslosen Innenverteidiger gerne mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausstatten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein erstes Treffen, von dem auch die ‚Sport Bild‘ berichtete, fand dem Pay-TV-Sender zufolge am Freitagnachmittag am Münchner Privatflughafen statt und verlief positiv. Anwesend waren demnach Boateng, sein Berater Tolga Dirican und Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald. Eine Entscheidung seitens des Spielers steht noch aus, ein Transfer bahnt sich laut ‚Sky‘ bislang nicht an.