Neuer Eintracht-Job für Hasebe

Makoto Hasebe steht nicht länger als Lizenzspieler bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Am heutigen Donnerstagnachmittag unterschrieb der Japaner einen Kontrakt als Assistent im Trainerteam der Frankfurter U21. Zur Laufzeit machen die Hessen keine Angaben. Für Hasebe ist es der erste Schritt ins Trainergeschäft.

Schon seit Mitte April steht fest, dass der inzwischen 40-jährige Defensivspezialist seine aktive Karriere in diesem Sommer beendet. Schnell eröffnete sich die Option, in untergeordneter Trainerfunktion beim langjährigen Arbeitgeber zu bleiben. Elf Jahre lang hielt Hasebe für die Frankfurter Eintracht die Knochen hin. Zuvor spielte er in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und wurde dort 2009 Deutscher Meister.